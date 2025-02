Bufale e fake news sul conto di tre stimati medici e loro rispondono a tono su facebook: “Basta con queste stupide diffamazioni, è vergognoso”

Condividi

Di Rita Cinardi*

Voci incontrollate e assolutamente false e prive di alcun fondamento sarebbero state fatte circolare in queste settimane sul conto di tre stimati medici di Caltanissetta. A raccontarlo sono gli stessi professionisti, ognuno sulla propria pagina facebook, per dire basta alle bufale messe in giro sul loro conto. Il primo ad affrontare la questione sul proprio profilo facebook è stato il ginecologo Ugo Lo Valvo che su un post ha scritto: “Dove arriva la stupidità di alcune persone. Ho appena avuto notizia di una voce totalmente falsa, riguardante il fatto che nel corso di un taglio cesareo, avrei addirittura tagliato la gola ad un feto causandone la morte . Da quando sono rientrato all’ospedale di Caltanissetta, ho effettuato diversi cesari e assistito vari parti , tutti andati a buon fine e non abbiamo avuto nessun caso di morte fetale o neonatale. Mi auguro di non venire mai a conoscenza di chi abbia iniziato e chi continua ad alimentare notizie assolutamente false e diffamanti. Non è la prima volta che succede e non sarà sicuramente l’ultima…”.

A seguire sono intervenuti altri due colleghi che in queste settimane hanno subito a loro volta le stesse voci diffamanti sul loro conto. L’internista Gianfranco Gruttadauria scrive: “Continuano ad arrivarmi voci riguardanti il mio stato di salute non corrispondenti alla realtà. Non ho stampelle, non sono sulla sedia a rotelle e il cervello ancora funziona. Quindi voglio rassicurare i miei pazienti. Non preoccupatevi. Io ci sono. Per i pochi che mi vogliono male e che magari godono a diffondere queste notizie…..andate a fare in c…..non vi libererete di me facilmente. Un caro abbraccio”.

E a prenderla ancora più con ironia il cardiologo Calogero Geraci, anche lui bersaglio di fake news sul suo conto. “PER LA SERIE “CYBER- BULLISMO FANTASY” Quello che sta succedendo ad alcuni miei colleghi – scrive Geraci – e’ vergognoso… non mi stranizza … da mesi e’ anche il mio turno. Si dice di tutto e di più pur di screditare l’ultima sarebbe una storia fantasmagorica sul mio conto che ha veramente del fantastico…. Mi vergogno veramente a ripetere

. Per i tanti volponi del web Comunque state tranquilli sto bene, non sono ancora passato all’altra sponda (anche se rispetto tutti indistintamente) e non ho relazioni promiscue

Ci vediamo alla prossima puntata per le prossime FANTASIE DI PAESE”.

*Direttore responsabile seguenews