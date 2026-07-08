Buche pericolose (FOTO)

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La buca che vedete in foto si trova a San Leone, all’incrocio tra via Eolo e via Salvatore Quasimodo.

Si tratta di una situazione estremamente pericolosa: la buca non è segnalata in alcun modo, non ci sono cartelli né transenne a proteggerla. Di sera, soprattutto, rappresenta un serio rischio per chi transita in moto o in scooter. Basta prenderla in pieno perché le conseguenze possano essere molto gravi.

La cosa ancora più grave è che questa situazione è già stata segnalata alle autorità competenti nei giorni scorsi. Eppure, fino a questa mattina, nessun intervento è stato effettuato.

Cosa dobbiamo aspettare? Che si verifichi un incidente prima che qualcuno intervenga?