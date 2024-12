“Buca non imprevedibile” a Palma di Montechiaro: no al risarcimento danni

Condividi

Visualizzazioni 103

La sezione civile del Tribunale di Agrigento, presieduta dal giudice Vitalba Pipitone, ha respinto una richiesta di risarcimento danni avanzata da una donna di 71 anni verso il Comune di Palma di Montechiaro, rappresentato e difeso dall’avvocato Barbara Garascia. Il 7 agosto del 2018, lei è caduta a terra dopo essere scesa dall’auto e si è fratturata l’omero. Ha chiesto un risarcimento di poco più di 20.000 euro. Accogliendo le tesi dell’avvocato Garascia, il giudice ha ritenuto che si sia trattato di una buca non imprevedibile, bensì normalmente presente nelle strade pubbliche, come anomalia del tutto prevedibile, non insidiosa, ed evitabile usando l’ordinaria diligenza e prudenza.