Brutale pestaggio si rivela mortale

Condividi

Visualizzazioni 77

Un brutale pestaggio, risalente alla notte di Capodanno, si è rivelato mortale. In provincia di Ragusa, a Vittoria, all’ospedale “Guzzardi”, è deceduto il quarantenne Valentino Di Bona, commerciante, ricoverato la notte di San Silvestro dopo avere subito una violenta aggressione nei pressi della propria abitazione. L’uomo è stato vittima di gravi ferite, tra cui la lesione della milza. E’ stato sottoposto ad un intervento chirurgico, che non lo ha strappato alla morte. La Procura della Repubblica di Ragusa, che coordina le indagini della Polizia, ha disposto l’autopsia su Di Bona, sposato con figli, appartenente a una nota famiglia di operatori commerciali del territorio. Si indaga alla ricerca del perché dell’aggressione, e per scoprire i responsabili.