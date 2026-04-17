Brutale pestaggio a Porto Empedocle

Un uomo di 50 anni di Porto Empedocle è stato aggredito da due concittadini. E’ stato soccorso e trasportato in ospedale, al “San Giovanni di Dio” ad Agrigento, per gravi ferite d’arma da taglio e traumi vari. I medici hanno diagnosticato lesioni gravi e hanno sciolto la prognosi, stimando una completa guarigione in circa 45 giorni. E’ stato dimesso. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per identificare gli aggressori e risalire al movente del pestaggio. Ovviamente sarà interrogato il ferito.
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