Brutale femminicidio

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Nel reparto Rianimazione dell’ospedale Garibaldi di Catania è morta Alessandra Bruno, la donna di 49 anni ricoverata in condizioni disperate sabato scorso dopo essere stata picchiata dal marito nella sua abitazione a Misterbianco, in provincia di Catania. L’uomo l’ha colpita a martellate, innanzi ai quattro figli. Uno di loro ha lanciato l’allarme. Lei è stata soccorsa in ospedale con gravissime ferite alla testa. Lui è stato arrestato per tentato femminicidio, ovvero, adesso, femminicidio aggravato.