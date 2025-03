Brutale aggressione, ucciso un uomo di 46 anni

Condividi

All’ospedale Civico di Partinico, in provincia di Palermo, è morto un uomo di 46 anni, Gioacchino Vaccaro, conosciuto come Gino, titolare di una rivendita di frutta e verdura in largo Avellone a Partinico, dove è stato picchiato da due uomini coinvolti in una rissa. Al Civico è stato trasportato dai sanitari del 118 anche il figlio di 17 anni di Vaccaro con ferite alla testa. Secondo la prima ricostruzione investigativa di quanto accaduto, il figlio ha rimproverato due giovani perché sono sfrecciati in largo Avellone ad elevata velocità con l’automobile. Il 17enne è stato picchiato davanti a sua madre, e Vaccaro è intervenuto. Ed è stato aggredito mortalmente. E’ deceduto in ospedale. Gli autori del pestaggio, due fratelli, sono prima fuggiti e poi si sono costituiti ai Carabinieri.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)