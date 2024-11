Brutale aggressione e rapina in via Atenea ad Agrigento: due indagati

Condividi

Visualizzazioni 102

La Procura ha iscritto nel registro degli indagati due presunti responsabili di rapina e lesioni personali, aggravate e in concorso. Uno di 22 anni di Canicattì e l’altro di 30 anni di Agrigento lo scorso 3 luglio ad Agrigento in via Atenea avrebbero aggredito, picchiato e accoltellato un uomo di 35 anni derubandolo di appena 80 euro. Le indagini sono state condotte dai poliziotti della Squadra Volanti, avvalendosi tra l’altro dei sistemi di video-sorveglianza. L’aggredito ha subito un trauma contusivo facciale, la frattura della mascella, la frattura di alcune costole e una ferita lacero contusa da coltello al petto.