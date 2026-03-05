Bruno Fasciana nuovo presidente Tribunale Sciacca

Bruno Fasciana è il nuovo presidente del Tribunale di Sciacca. E’ stato votato all’unanimità dall’assemblea plenaria del Consiglio superiore della magistratura. Fasciana, 65 anni, di Palermo, subentra ad Antonio Tricoli, che lo scorso luglio ha completato il ciclo limite di 8 anni a capo del tribunale. Il neo presidente del tribunale di Sciacca è stato presidente della quarta sezione penale del tribunale di Palermo.
