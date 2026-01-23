Bruno Fasciana indicato presidente del Tribunale di Sciacca

La quinta commissione per il conferimento degli incarichi direttivi del Consiglio superiore della magistratura ha indicato all’unanimità il magistrato Bruno Fasciana quale nuovo presidente del tribunale di Sciacca. Fasciana, 66 anni, palermitano, è attualmente a capo della quarta sezione penale del Tribunale di Palermo. Adesso si attende la riunione dell’assemblea plenaria del Csm per ratificare la nomina. Fasciana subentrerà al posto di Antonio Tricoli che, nel luglio scorso, ha completato il ciclo di otto anni a capo del Palazzo di Giustizia. Il Tribunale di Sciacca è attualmente retto provvisoriamente dal magistrato Antonino Cucinella.
