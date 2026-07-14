Branco in azione a Palma di Montechiaro

Un uomo di 35 anni di Palma di Montechiaro è stato aggredito da più persone in corso Odierna al culmine di un litigio verbale. La vittima sarebbe stata circondata e colpita con calci, pugni e schiaffi. Alcuni cittadini hanno telefonato al 118. Il palmese è stato trasportato all’ospedale San Giacomo d’Altopasso a Licata, dove è stato medicato per un trauma cranico e diverse ferite. Non sarebbe in pericolo di vita.
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