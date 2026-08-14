Branco di otto minorenni contro un ventenne: calci e pugni in centro, scatta la denuncia

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Otto contro uno. Una dinamica che racconta, prima ancora dei dettagli dell’aggressione, la gravità di quanto accaduto nella notte del 6 luglio ad Agrigento. Un ventenne sarebbe stato accerchiato e picchiato da un gruppo di minorenni nella zona delle Poste centrali, al termine di una vicenda iniziata poco prima in piazza San Francesco.

Tutto sarebbe nato da una discussione. Tre ragazzi avrebbero infastidito alcune persone presenti nella piazza e, dopo essere stati richiamati, sarebbe scoppiato un alterco. La situazione sembrava essersi ricomposta, ma non sarebbe finita lì.

Il ventenne e la fidanzata di 19 anni si sarebbero allontanati lungo via Atenea. Secondo la ricostruzione della polizia, i tre giovani li avrebbero seguiti. Nel frattempo al gruppo si sarebbero aggiunti altri cinque minorenni, alcuni dei quali familiari dei primi.

La coppia sarebbe stata raggiunta nei pressi delle Poste centrali. Insulti e provocazioni avrebbero lasciato rapidamente spazio alla violenza. Quando la ragazza avrebbe cercato di difendere il fidanzato, il branco sarebbe passato all’aggressione.

Il ventenne sarebbe stato colpito ripetutamente con calci e pugni. Otto ragazzi contro una sola persona: una scena che restituisce l’immagine di una violenza di gruppo nella quale il coraggio sembra essere stato sostituito dalla forza del numero.

Il giovane è stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso. I medici gli hanno riscontrato ferite e traumi giudicati guaribili in meno di dieci giorni.

Gli agenti della sezione Volanti hanno avviato immediatamente gli accertamenti, riuscendo a identificare tutti gli otto presunti partecipanti all’aggressione. Si tratta di minorenni: il più giovane è nato nel 2011, il più grande nel 2008.

Per tutti è scattata la denuncia alla Procura dei minorenni per lesioni personali.

Resta l’aspetto più inquietante della vicenda: un diverbio, invece di spegnersi, sarebbe diventato un’aggressione organizzata e consumata dalla forza di un gruppo contro un ragazzo solo. Un episodio che riporta al centro il problema delle bande di giovanissimi e di quella pericolosa cultura del branco nella quale sentirsi forti significa essere in otto contro uno.