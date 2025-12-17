Botta e risposta tra Cgil e il Direttore Generale dell’Asp Giuseppe Capodieci

Condividi

Visualizzazioni 72

La Cgil FP agrigentina ha diramato una nota stampa attraverso la quale lamenta il comportamento del Direttore generale dell’Asp Giuseppe Capodieci a seguito di una riunione sindacale dei giorni scorsi. Ecco il testo integrale:

“L’Asp di Agrigento omette di convocare la Fp Cgil nella seduta sindacale del 16 dicembre 2025 e qualche O.S. potrebbe avere pensato di avere campo libero per tutelare interessi particolari e non generali. A dichiararlo è Caterina Tusa, Segretaria generale della categoria territoriale.

Gli argomenti in trattazione erano infatti molto interessanti poiché facevano riferimento alla mappatura degli Incarichi di Funzione ed al Regolamento per la disciplina degli stessi e qualcuno sembrerebbe che abbia persino dichiarato il proprio assenso ad una proposta appena presentata come se ne conoscesse già il contenuto.

Certo a pensare male si fa peccato ma l’esclusione della Fp Cgil dal tavolo e la volontà della parte pubblica e di qualche sigla sindacale compiacente o particolarmente interessata di chiudere in tutta fretta e senza alcun contradditorio la discussione, presenta a parere della Fp Cgil difetti in materia di democrazia partecipativa e di inclusività, oltre a discriminare la sigla sindacale ed i lavoratori da essa rappresentati.

La Segretaria generale valuterà insieme ai legali del Sindacato di ricorrere alle vie legali per comportamento antisindacale e per l’eventuale annullamento degli atti che verranno adottati a seguito della riunione”.

Ed ecco la replica del Direttore Generale dell’Asp di Agrigento Giuseppe Capodieci:

“La Cgil non è firmataria del contratto dei lavoratori nazionale come la Uil. Alla riunione della delegazione trattante, come previsto da contratto, possono partecipare solo le oo ss firmatarie. Inoltre abbiamo garantito la partecipazione dei rappresentanti RSU compresi i componenti della Cgil. Abbiamo solo applicato il contratto. Inoltre abbiamo garantito che qualsiasi decisione dell’Azienda sarà oggetto di informativa a tutte le oo ss compresa la Cgil. Il Direttore Generale ci confida che la sigla sindacale della dirigenza medica di cui lui è stato presidente nazionale non ha firmato il contratto dei medici e pertanto lo stesso sarà costretto ad escluderla dalla delegazione trattante di aria medica che dovrà costituirsi. Il dialogo con i sindacati è sempre stato universale, cordiale e rispettoso delle aspettative dei lavoratori – conclude Capodieci-. Proprio con la Cgil abbiamo un ottimo rapporto di collaborazione”.