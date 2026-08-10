Boom di adesioni a Palma di Montechiaro: superata quota 100 tesserati con la “Giornata Gazebo”

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Palma di Montechiaro – Una partecipazione straordinaria, ben oltre le aspettative. La recente “Giornata Gazebo” organizzata dal Comitato Costituente di Palma di Montechiaro si è trasformata in un vero e proprio successo di pubblico e di tesseramenti, segnando una tappa fondamentale per il percorso politico e sociale della comunità locale.

Uomini, donne, giovani e tanti residenti stanchi dell’immobilismo e soprattutto delle promesse non mantenute da questo governo, si sono avvicinati al banchetto non solo per chiedere informazioni o per confrontarsi sui temi caldi del territorio, ma soprattutto per metterci la faccia e firmare l’adesione.

Il dato più significativo che emerge da questa giornata di partecipazione popolare è il superamento della quota 100 tesserati. Un traguardo numerico e simbolico che certifica la bontà e l’affermazione del progetto politico e sociale del Comitato Costituente di Palma dí Montechiaro e anche la gran voglia di cambiamento della città.

Vedere così tante persone mettersi in fila al gazebo per sostenere il nostro progetto è stato emozionante,” spiega il responsabile del comitato Todaro Giuseppe (ex vicesindaco nella prima giunta Castellino). “Non si è trattato di un semplice passaggio formale, ma di un forte segnale di fiducia. La risposta dei cittadini dimostra che Palma di Montechiaro ha voglia di riscatto e desidera essere protagonista del proprio futuro.

Durante l’iniziativa, il gazebo si è trasformato in un laboratorio d’idee a cielo aperto. Il dialogo con la gente è stato costante, permettendo di raccogliere proposte, segnalazioni e disponibilità a collaborare in prima persona. L’incredibile risposta della cittadinanza dà una forte spinta al Comitato Costituente, che promette di non fermarsi qui.

Il superamento dei 100 tesserati è solo il punto di partenza: nei prossimi giorni verranno annunciati nuovi appuntamenti, tavoli tematici e prossime uscite in piazza per continuare ad ampliare la rete di adesioni e costruire un programma politico solido e condiviso.

Palma di Montechiaro manda un messaggio chiaro: il percorso di rinnovamento è iniziato, e la partecipazione popolare ne è il motore principale.