Boom del traffico aereo festivo

Sono circa 115.000 i passeggeri in entrata e in uscita all’aeroporto di Palermo tra il 23 e il 28 dicembre. L’intervento di Schifani.

Il presidente della Regione, Renato Schifani, è entusiasta dei dati sul traffico aero all’aeroporto di Palermo tra il 23 e il 28 dicembre. L’amministratore delegato della Gesap, la società che gestisce lo scalo di Punta Raisi, Gianfranco Battisti, ha appena stimato in circa 115.000 i passeggeri in entrata e in uscita.

E Schifani ha scritto su Facebook: “Nel periodo natalizio l’aeroporto internazionale ‘Falcone e Borsellino’ di Palermo registra un elevato aumento del traffico aereo internazionale, testimoniando l’attrattività sempre più ampia della Sicilia sui mercati esteri. E’ un segnale positivo riscontrato anche nelle analisi di Federalberghi Palermo, con le strutture ricettive cittadine prossime al pienone tra Natale e Capodanno, e una presenza turistica distribuita lungo tutto l’arco dell’anno. La Sicilia rafforza il proprio ruolo nel turismo internazionale grazie a nuovi collegamenti, investimenti, e a una strategia che punta su qualità, accoglienza e destagionalizzazione”.