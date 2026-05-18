Bonifica sulle strade provinciali agrigentine, rimosse 235 tonnellate di rifiuti

La Provincia di Agrigento prosegue la pulizia della rete viaria provinciale e nei primi quattro mesi del 2026 ha rimosso oltre 235 tonnellate di rifiuti abbandonati, tra cui più di 8 tonnellate di amianto, 37 tonnellate di ingombranti e rifiuti speciali, 28 tonnellate di materiali da demolizione e 155 tonnellate di rifiuti solidi ordinari; gli interventi, affidati alla società Ecorecuperi e coordinati dal Gruppo Risanamento Ambientale, rientrano in un investimento biennale da 400mila euro; il presidente Giuseppe Pendolino richiama i cittadini al rispetto dell’ambiente ricordando che l’abbandono dei rifiuti è un reato penale punito con multe fino a 20mila euro, sospensione della patente e sequestro dei mezzi.
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