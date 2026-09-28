Bombola di gas lanciata da un balcone ad Agrigento

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Ad Agrigento apprensione in via Esseneto, dove un trentenne ha lanciato dal balcone di casa una bombola di gas dopo una lite con la fidanzata. La bombola è precipitata nel cortile sottostante provocando un forte boato, ma senza causare feriti né danni. Alcuni residenti allarmati hanno telefonato il 112 e sul posto sono intervenuti i poliziotti della Squadra Volante. Hanno identificato l’uomo, che ha ammesso di avere agito in un momento di rabbia. E’ stato denunciato per getto pericoloso di oggetti. La polizia ha ricostruito l’accaduto sulla base delle testimonianze.