Bomba carta sotto casa di Ferrandelli

A Palermo presumibilmente una bomba carta è esplosa sotto casa dell’assessore comunale Fabrizio Ferrandelli. Nel frattempo un incendio è divampato in via Bronte a danno di un appartamento per il quale l’assessore Ferrandelli ha disposto lo sgombero, e che è stato vandalizzato prima del rogo. La casa è stata destinata ad una famiglia della graduatoria per l’emergenza abitativa a Palermo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e i sanitari del 118. Alcuni palazzi adiacenti sono stati evacuati per precauzione contro l’eventuale presenza di gas. Nei giorni scorsi, Ferrandelli sarebbe stato minacciato da colui che ha occupato abusivamente l’immobile.
