Bollette Aica: per gli utenti morosi ok dei sindaci alla riscossione coattiva

Aica era stata autorizzata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ma per rendere operativa la procedura occorreva una modifica al regolamento, deliberata dall’Ati lo scorso 28 ottobre.

Nell’ultima riunione dell’Ati Idrico (presenti 15 Comuni su 43 pari a 31 quote di rappresentanza

su 69) è stata approvata una modifica del regolamento sulla fatturazione dei consumi. Lo scrive oggi il quotidiano LA SICILIa.

Da oggi il gestore Aica per le utenze morose è autorizzato alla riscossione coattiva mediante ruolo. In sostanza, decorso infruttuosamente il termine di pagamento previsto nel sollecito inviato agli utenti che non hanno pagato le bollette dei consumi idrici, Aic potrà attivare la procedura di riscossione coattiva.