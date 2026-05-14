Bocciata la norma sull’indennità di carica ai presidenti delle Province

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L’Assemblea regionale siciliana ha bocciato una norma che avrebbe previsto l’indennità di carica per i presidenti delle Province, con 30 voti contrari e 20 favorevoli. La bocciatura è stata determinata dai franchi tiratori del centrodestra – circa una decina – approfittando del voto segreto richiesto dall’opposizione. Il Movimento 5 Stelle definisce la maggioranza “esistente solo sulla carta”, sottolineando la fragilità del governo nonostante il recente rimpasto e la sua incapacità di approvare riforme utili alla Sicilia. Il capogruppo Antonio De Luca invita il presidente Schifani a “staccare la spina” e restituire la parola ai siciliani, evidenziando come il voto segreto abbia reso evidente la spaccatura interna alla maggioranza.