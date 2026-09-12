Blitz della Finanza al mercato di Agrigento: ambulanti in fuga, sequestrati oltre mille prodotti contraffatti

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Blitz della Guardia di Finanza questa mattina al mercato settimanale di Agrigento. L’operazione, condotta dai militari del Comando provinciale e della Tenenza di Porto Empedocle, ha interessato l’area di via Ugo La Malfa, dove erano presenti numerosi banchi di vendita.

I controlli sono scattati poco dopo le 9. La presenza dei finanzieri, alcuni dei quali in abiti civili, ha provocato una fuga precipitosa di diversi venditori ambulanti. Alla vista delle pattuglie e dei mezzi delle Fiamme Gialle, alcuni operatori hanno lasciato sul posto la merce esposta, dileguandosi tra la gente.

I militari hanno quindi proceduto al recupero dei prodotti abbandonati, individuando oltre mille articoli che riportavano marchi contraffatti di note griffe.

Tra la merce sequestrata figurano scarpe, giubbotti, magliette, borse e altri articoli di abbigliamento. Il materiale è stato posto sotto sequestro e saranno ora gli accertamenti a stabilire ulteriori responsabilità e la provenienza dei prodotti.

L’intervento conferma l’attenzione delle forze dell’ordine sul fenomeno della vendita abusiva e della contraffazione che, soprattutto nei giorni di mercato, continua a rappresentare una presenza ricorrente.