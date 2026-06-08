Blitz antimafia a Catania: 20 arresti e maxi sequestro di armi e droga

Condividi

Visualizzazioni 118

Importante operazione antimafia della Polizia di Stato a Catania, dove oltre 200 agenti sono stati impegnati in un vasto intervento contro il clan Mazzei, noto come gruppo dei “Carcagnusi”. Su disposizione dell’autorità giudiziaria sono state eseguite 20 misure cautelari in carcere, mentre per altre 12 persone è stato disposto l’interrogatorio preventivo.

L’inchiesta, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, ipotizza diversi reati, tra cui associazione mafiosa armata, traffico di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi e tentato omicidio. Secondo gli investigatori, il gruppo criminale avrebbe gestito un articolato sistema di spaccio e distribuzione di droga, operando principalmente nel quartiere San Cristoforo.

Le indagini hanno preso avvio alla fine del 2023, concentrandosi inizialmente sull’attività di un presunto trafficante di cocaina. Attraverso intercettazioni e accertamenti investigativi, gli inquirenti avrebbero ricostruito collegamenti diretti con esponenti di vertice del clan Mazzei, individuando una rete organizzata dedita al commercio di stupefacenti.

Secondo quanto emerso, il sodalizio criminale avrebbe mantenuto una forte influenza sul territorio attraverso punti di spaccio protetti da sistemi di videosorveglianza e strutture predisposte per ostacolare eventuali controlli delle forze dell’ordine. Gli investigatori ritengono inoltre di aver ricostruito un episodio di tentato omicidio avvenuto nell’agosto del 2024 ai danni di una persona legata ad ambienti criminali rivali.

Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati ingenti quantitativi di droga e un vero e proprio arsenale. In un garage situato nel quartiere Picanello sono stati rinvenuti due fucili Kalashnikov, diverse pistole, una mitragliatrice Skorpion, oltre a chili di hashish, marijuana e cocaina.

Tra le persone raggiunte dal provvedimento cautelare figura anche un soggetto ritenuto dagli investigatori responsabile della custodia delle armi e delle sostanze stupefacenti destinate alle piazze di spaccio controllate dall’organizzazione. Durante una perquisizione nella sua abitazione sarebbero stati trovati ulteriori quantitativi di cocaina e numerose armi complete di munizioni.

L’operazione rappresenta uno dei più significativi interventi degli ultimi mesi nel contrasto alla criminalità organizzata catanese e al traffico di droga sul territorio etneo.