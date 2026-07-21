Blitz antidroga nell’Agrigentino: sgominata una rete di spaccio, 11 misure cautelari con l’operazione “Demetra”

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Un duro colpo al traffico di droga nell’Agrigentino è stato inferto dai Carabinieri con l’operazione “Demetra”, che ha portato all’esecuzione di 11 misure cautelari nei confronti di altrettante persone ritenute coinvolte, a vario titolo, in una rete di spaccio radicata tra il capoluogo e diversi comuni della provincia.

Il blitz è scattato nelle prime ore della mattinata, quando i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agrigento hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Agrigento su richiesta della Procura della Repubblica.

L’operazione ha coinvolto soggetti residenti ad Agrigento, Canicattì, Aragona e Santa Elisabetta. A supporto dei carabinieri del capoluogo sono intervenuti anche i militari delle Compagnie di Licata e Canicattì, il Nucleo Cinofili di Palermo e il reparto Elicotteristi dell’Arma, impegnati in una serie di perquisizioni domiciliari.

L’indagine, avviata dopo la richiesta di aiuto di una madre preoccupata per il percorso di dipendenza del figlio, ha consentito agli investigatori di ricostruire un presunto sistema di vendita di sostanze stupefacenti. Attraverso intercettazioni, immagini e servizi di controllo sul territorio, i Carabinieri avrebbero documentato numerosi episodi di cessione di cocaina, crack, hashish ed eroina.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, lo spaccio sarebbe stato organizzato in maniera capillare, interessando soprattutto alcune zone dei centri storici di Agrigento, Aragona, Canicattì e Santa Elisabetta.

Durante l’attività investigativa erano già stati effettuati diversi interventi che avevano portato ad arresti in flagranza. Tra questi, il fermo di un uomo trovato con oltre un chilo di cocaina nascosta all’interno della propria automobile e quello di due persone sorprese con circa 30 grammi di eroina destinata, secondo l’accusa, al mercato locale.

L’inchiesta avrebbe inoltre fatto emergere anche episodi di criminalità collegati alla necessità di reperire denaro per acquistare droga. Tre degli indagati sono accusati di una serie di furti ai danni di attività commerciali, oltre a rapine, estorsioni e maltrattamenti nei confronti di familiari anziani, finalizzati – secondo la ricostruzione investigativa – a ottenere somme di denaro.

Per questi ultimi fatti, già nel mese di giugno, era stato eseguito un precedente provvedimento cautelare in carcere.

Delle undici persone coinvolte nell’odierna operazione, sei sono state trasferite nella casa circondariale di Agrigento, una è stata sottoposta agli arresti domiciliari, mentre per altre quattro è scattato l’obbligo di dimora nel Comune di residenza, con ulteriori restrizioni in alcuni casi.

L’operazione “Demetra” si inserisce nel quadro delle attività portate avanti dai Carabinieri per contrastare il fenomeno dello spaccio e i reati collegati, con particolare attenzione alla sicurezza dei cittadini e alla prevenzione dei fenomeni criminali sul territorio.