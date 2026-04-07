Blitz antidroga nel centro storico di Agrigento

Nel corso di pattugliamenti congiunti delle forze dell’ordine nel centro storico di Agrigento, in particolare nell’area di via San Francesco, sono stati rinvenuti e sequestrati circa 20 grammi di hashish, 4 grammi di crack e 2 spinelli. Dalle attività è emerso che gli spacciatori, per eludere i controlli, hanno nascosto le dosi di droga in automobili posteggiate, scelte a caso, all’oscuro dei proprietari. Tre giovani, dai 17 ai 19 anni, sorpresi in possesso di modiche quantità di droga, sono stati segnalati alla Prefettura come consumatori abituali di stupefacenti.
Notizie correlate
-
Altra truffa ad anziani, bersaglio a FavaraCondividi Visualizzazioni 163 Altra truffa ad anziani: bersaglio a Favara, a danno di un insegnante di...
-
Fortitudo Agrigento: la storia del basket nella città dei TempliCondividi Visualizzazioni 243 È disponibile su Amazon il nuovo libro curato da Luca Castronovo, dedicato alla...
-
Tragedia a Ispica, cade in una cava sotto il convento: recuperata la salmaCondividi Visualizzazioni 312 Dramma nel Ragusano, dove una persona ha perso la vita dopo una caduta...