Blitz antidroga nel centro storico di Agrigento

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Nel corso di pattugliamenti congiunti delle forze dell’ordine nel centro storico di Agrigento, in particolare nell’area di via San Francesco, sono stati rinvenuti e sequestrati circa 20 grammi di hashish, 4 grammi di crack e 2 spinelli. Dalle attività è emerso che gli spacciatori, per eludere i controlli, hanno nascosto le dosi di droga in automobili posteggiate, scelte a caso, all’oscuro dei proprietari. Tre giovani, dai 17 ai 19 anni, sorpresi in possesso di modiche quantità di droga, sono stati segnalati alla Prefettura come consumatori abituali di stupefacenti.