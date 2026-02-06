Blitz antidroga nel centro di Canicattì: arrestate due donne con 440 grammi di hashish

Condividi

Visualizzazioni 155

Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio volti a contrastare il traffico di stupefacenti, la Polizia di Stato ha tratto in arresto due donne, colte in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scaturita da un’attività info-investigativa condotta da personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Canicattì. A seguito di riscontri operativi, è stata eseguita una perquisizione personale e domiciliare in un’abitazione situata nel centro cittadino.

All’interno dell’immobile sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro: 440 grammi di hashish, suddivisi in quattro panetti e in ulteriori dosi pronte per la cessione; 2 grammi di cocaina già confezionata; materiale utilizzato per il taglio e il confezionamento delle sostanze.

Terminate le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, le due donne sono state condotte presso la Casa Circondariale di Agrigento. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha successivamente convalidato gli arresti, disponendo nei confronti delle indagate la misura cautelare degli arresti domiciliari.

L’attività investigativa prosegue, e le responsabilità penali delle arrestate saranno valutate nell’ambito del procedimento giudiziario secondo le garanzie del contraddittorio.

La Polizia di Stato conferma il costante impegno nel contrasto al fenomeno dello spaccio di droga, a tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini.