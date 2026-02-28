Bivona, arrestato per maltrattamenti ed estorsione alla madre

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sciacca ha disposto la custodia cautelare in carcere per un uomo di Bivona indagato di maltrattamenti in famiglia ed estorsione a danno della madre. Lui l’avrebbe picchiata, insultata e umiliata, anche innanzi a minori, provocandole sofferenza e disagio psicologico, e l’avrebbe costretta, con atti ripetuti nel tempo, a consegnargli denaro e a concedergli l’uso di un’abitazione di sua proprietà. L’ordinanza è stata emessa per la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e per esigenze cautelari.
