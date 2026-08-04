Bimbo di 8 anni cade dal secondo piano: ricoverato in gravi condizioni

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Paura nella serata di ieri a Carini, in provincia di Palermo, dove un bambino di 8 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato dal balcone della propria abitazione.

L’incidente si è verificato in uno stabile del centro abitato. Per cause ancora al vaglio degli investigatori, il piccolo è caduto dal balcone situato al secondo piano, riportando lesioni importanti.

L’allarme è stato immediato e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure prima di trasferire il bambino, in codice rosso, all’ospedale Cervello di Palermo.

Secondo le prime informazioni, il piccolo avrebbe riportato diverse fratture, in particolare al bacino e agli arti superiori. Nonostante la gravità dei traumi, è rimasto cosciente durante tutte le fasi dei soccorsi. I medici continuano a monitorare costantemente il suo quadro clinico.

Sull’episodio sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, chiamati a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Dai primi rilievi, l’ipotesi più accreditata è quella di un tragico incidente domestico, senza il coinvolgimento di terze persone.