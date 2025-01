Biglietti esauriti per Giovanni Allevi l’8 febbraio ad Agrigento

Condividi

Ad Agrigento, nell’ambito della rassegna “Musica d’eccellenza”, legata a ‘Capitale italiana della cultura’, il prossimo 8 febbraio, sabato, al Teatro Pirandello è atteso Giovanni Allevi in concerto. I biglietti per assistere alla performance del celebre pianista e compositore sono già esauriti. Il presidente della Fondazione Teatro Pirandello, Alessandro Patti, afferma: “Il contributo di Giovanni Allevi in termini culturali ad Agrigento sarà un importantissimo veicolo di promozione del nostro territorio e del teatro Pirandello in particolare. E rappresenta anche un’occasione per la destagionalizzazione dei flussi turistici”.