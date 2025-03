“Bellezza e musica”, giornata dedicata al benessere femminile in programma il prossimo 10 marzo presso l’oncologia e la radioterapia di Agrigento

Condividi

Una giornata dedicata al benessere e alla bellezza delle donne in terapia oncologica è in programma il prossimo dieci marzo, alle ore 10.00, presso i reparti di oncologia e radioterapia del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Agrigento. L’iniziativa, nata dalla collaborazione fra l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento e le onlus “Amico” e “Solide Ali”, si svolgerà in prossimità della ricorrenza della giornata internazionale della donna e mira ad incrementare i processi di umanizzazione delle cure ed il confort in corsia. Previsti dei laboratori estetici e di parruccheria riservati alle pazienti, omaggi floreali oltre ad un intrattenimento musicale per tutti gli utenti del reparto. Gli ambienti sanitari saranno inoltre impreziositi dalla presenza di creazioni artistiche capaci di coniugare elementi floreali con particolari materiali di riciclo per ottenere effetti sorprendenti.