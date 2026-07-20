Belice, nasce il Kiwanis Future Voices: i giovani protagonisti del volontariato. Donate anche due culle termiche per i neonati africani

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Una nuova realtà giovanile entra a far parte della famiglia Kiwanis nel territorio del Belice. È stato ufficialmente costituito il Kiwanis Future Voices Belice, un club composto da 28 giovani, di età compresa tra i 18 e i 26 anni, nato con l’obiettivo di promuovere i valori della solidarietà, del servizio e dell’impegno civico tra le nuove generazioni.

La cerimonia inaugurale si è svolta nella suggestiva cornice di Casale Bucceri, alla presenza di numerose autorità civili e kiwaniane. A fare gli onori di casa sono stati il Governatore distrettuale Basilio Valente, il Luogotenente Governatore Giuseppe Mauceri, le presidenti dei club promotori Marilena Mauceri (Menfi) e Lina Femminella (Santa Margherita Belice), insieme ai rappresentanti della Divisione 4 Sicilia Sud-Ovest e a un folto pubblico di soci e familiari.

Alla guida del nuovo club è stato eletto Calogero Bonfante, che sarà affiancato da Carla Sutera nel ruolo di segretaria, Vittoria La Rocca come vicepresidente, Emanuele Lanzarone tesoriere, Egle Rabito cerimoniere e Giuseppe Friscia quale Kiar. La nascita del sodalizio rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita del Kiwanis nel territorio e punta a coinvolgere sempre più giovani nelle attività di volontariato e servizio alla comunità.

La giornata è stata impreziosita anche da un importante momento di solidarietà internazionale. A Palazzo Panitteri, infatti, i Kiwanis Club di Sambuca di Sicilia e Santa Margherita Belice hanno consegnato due contributi economici destinati all’acquisto di altrettante culle termiche, che saranno inviate, attraverso la consolidata collaborazione tra Kiwanis e UNICEF, negli ospedali di Etiopia, Eritrea e Uganda per offrire assistenza ai neonati più fragili.

La presidente del Kiwanis Club Sambuca di Sicilia, Rosanna Amato, ha consegnato un assegno al Governatore distrettuale, mentre la presidente del club di Santa Margherita Belice, Lina Femminella, ha effettuato una donazione dello stesso valore, consentendo così il finanziamento di due dispositivi salvavita.

«Sono momenti che testimoniano la vitalità e la crescita del Kiwanis nella Sicilia sud-occidentale», hanno dichiarato il Governatore Basilio Valente e il Luogotenente Governatore Giuseppe Mauceri, sottolineando come la nascita del nuovo club giovanile e le iniziative benefiche rappresentino un segnale concreto di attenzione verso il territorio e verso chi vive situazioni di maggiore fragilità, sia in Italia che nei Paesi più svantaggiati.