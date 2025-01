Bazar della droga, arrestato pusher stanato dal fiuto canino

Condividi

A Catania la polizia ha arrestato un uomo di 26 anni sorpreso, nel quartiere Picanello, in possesso di un vero e proprio bazar della droga: 15 chili di marijuana, hashish e la nuova e pericolosissima wax. Innanzi ad un garage affittato da lui da circa 3 mesi, un cane antidroga ha fiutato la presenza di droga all’interno. I poliziotti si sono quindi recati a casa del 26enne dove, anche in tal caso, il cane ha segnalato la presenza di sostanza stupefacente. Gli agenti hanno trovato quasi 800 grammi di marijuana, 1,2 kg di hashish, 250 grammi di wax, 75 sigarette elettroniche contenenti THC di importazione, varie bustine contenenti infusi alla cannabis, oltre a materiale per confezionare la droga. Nel garage, in un’automobile, sono state trovate altre 13 buste contenenti 11 chili di marijuana, 1 chilo di hashish e 750 grammi di Wax. Tutta la droga, circa 15 chili, per un valore sul mercato di circa 180 mila euro, è stata sequestrata.