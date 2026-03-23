Bazar della droga a Canicattì: due condanne definitive

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La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa, e ha confermato, rendendola definitiva, la sentenza di condanna inflitta a carico di due canicattinesi già arrestati dalla Squadra Mobile di Agrigento per avere allestito in un appartamento una “piazza” domestica di spaccio di crack, cocaina ed eroina, sequestrate in dosi pronte per essere vendute: 4 anni di carcere ciascuno a Giuseppina Amato, 40 anni, e a Carmelo Alessio Frangiamone, 26 anni