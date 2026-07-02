Battezzato “Controcorrente” all’Ars

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Dopo Gilistro e Marano anche De Leo aderisce a Controcorrente di Ismaele La Vardera. Costituito il gruppo parlamentare all’Assemblea Regionale.

Il movimento Controcorrente si rafforza all’Assemblea regionale siciliana con l’adesione dei deputati Alessandro De Leo, ex Forza Italia poi Gruppo misto, Carlo Gilistro e Jose Marano, ex Movimento 5 Stelle. E’ stato costituito il gruppo parlamentare a Sala d’Ercole, affidando la presidenza a Marano. La Vardera ha definito l’ingresso dei tre deputati un passaggio naturale, respingendo le accuse di scorrettezza nei confronti degli alleati e sottolineando di aver accolto la richiesta di esponenti rimasti all’opposizione. Ha inoltre rivolto un appello ai deputati scontenti della maggioranza, invitandoli a sostenere un’alternativa al governo Schifani. De Leo ha spiegato che la scelta non nasce da convenienze politiche ma rappresenta un ritorno a un percorso condiviso con La Vardera, ribadendo di non aver mai sacrificato la propria autonomia per interessi personali. Gilistro ha affermato di aver aderito a Controcorrente per coerenza con i propri valori, indicando in La Vardera una guida credibile e sostenendo la necessità di costruire un progetto concreto per offrire alla Sicilia un’alternativa politica.

Marano, infine, ha ricordato il legame con il Movimento 5 Stelle, ringraziando il partito per il percorso compiuto, ma ha sostenuto che La Vardera incarni oggi lo spirito originario del movimento fondato da Beppe Grillo. Secondo la deputata, il fronte progressista dovrebbe riconoscerne la leadership come candidato in grado di sfidare il centrodestra alle prossime elezioni regionali.