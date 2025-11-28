Batosta per casa di riposo a Lucca Sicula

I Carabinieri del Nucleo tutela lavoro e del Nucleo antisofisticazioni hanno ispezionato una casa di riposo a Lucca Sicilia. Sono state riscontrate diverse irregolarità amministrative. Il rappresentante legale non avrebbe comunicato i nominativi degli ospiti presenti, avrebbe ampliato la struttura senza alcuna autorizzazione e sarebbe risultato sprovvisto della Scia, il documento che certifica l’avvio dell’attività. All’uomo, un quarantenne agrigentino, sono state inflitte sanzioni per 15.000 euro.
