Basta scaricabarile: Maddalusa ha sete e il sindaco ha il dovere di intervenire

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C’è una domanda che oggi pretende una risposta immediata: gli abitanti di Maddalusa devono essere lasciati senz’acqua perché molte abitazioni ricadono in un contesto di abusivismo edilizio?

Se qualcuno pensa che la risposta sia sì, allora sta calpestando il principio più elementare di civiltà.

L’acqua non è un premio da concedere a chi è in regola con le pratiche urbanistiche. L’acqua è un diritto essenziale, indispensabile per vivere, per lavarsi, per cucinare, per garantire condizioni igienico-sanitarie minime. Negarla significa mettere a rischio bambini, anziani, persone fragili, malati e intere famiglie. Significa esporre un quartiere a conseguenze che, soprattutto nel pieno dell’estate, possono trasformarsi in una vera emergenza sanitaria.

L’abusivismo edilizio, se esiste, si combatte nelle sedi competenti, con gli strumenti previsti dalla legge. Non si può usare la mancanza d’acqua come forma di punizione collettiva. Sarebbe una scelta inaccettabile sotto il profilo umano e istituzionale.

E il sindaco? Invece di limitarsi a chiedere l’intervento della Regione, dovrebbe ricordare di essere la massima autorità sanitaria del Comune. La legge gli attribuisce poteri straordinari per intervenire quando la salute pubblica è in pericolo. Se esiste un rischio igienico-sanitario, è suo dovere utilizzare ogni strumento consentito dall’ordinamento per garantire un servizio essenziale come quello idrico.

Non servono conferenze stampa, scaricabarile o richieste d’aiuto che rischiano di allungare i tempi. Servono decisioni. Servono ordinanze. Serve la volontà politica di assumersi la responsabilità che deriva dalla fascia tricolore.

Perché qui non si sta discutendo di un’opera pubblica da inaugurare tra qualche mese o di un progetto da finanziare. Qui si parla di famiglie che aprono un rubinetto e non trovano nulla. Si parla di bambini che non possono essere lavati, di anziani che affrontano il caldo senza un bene indispensabile, di condizioni igieniche che peggiorano giorno dopo giorno.

La politica può dividersi su tutto, ma non sull’acqua. Su questo non dovrebbero esistere maggioranza e opposizione, destra o sinistra. Esiste soltanto il dovere di garantire un diritto fondamentale.

Gli abitanti di Maddalusa non chiedono privilegi. Chiedono di poter vivere con dignità.

E questa città ha il dovere di rispondere, subito.