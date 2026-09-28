Basket, esordio casalingo brillante per la Fortitudo

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Un grande esordio quello al Palamoncada con una vittoria di peso, 91 a 68.

I ritmi elevati dal primo minuto di gioco in una partita combattuta su entrambi i lati, con i biancoazzurri sempre avanti e pronti su ogni pallone.



Una Fortitudo aggressiva e reattiva che ha mostrato il duro lavoro fatto in questo primo mese e mezzo di amalgama di squadra.

Tutti i ragazzi di coach Cagnardi hanno risposto e dimostrato che questa squadra sta crescendo e c’è.

In un Palamoncada caldissimo i nostri Giganti si sono impasti sugli ospiti portando a casa un ottimo risultato.

(Foto di Giuseppe Colonna)