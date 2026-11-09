Basket, Assigreco corsaro ad Agrigento, battuta la Fortitudo

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Una pesante sconfitta al Palamoncada per la Fortitudo che inseguono per tutti e 40 minuti di gioco gli ospiti dell’Assigeco.

Nel terzo tempo i padroni di casa avevano ricucito il gap portandosi sul meno 5, ma complici i molti tiri sbagliati ed una serata sfortunata con il ferro che punisce, i due punti vanno a Piacenza.



Poco tempo per rifiatare perché mercoledì sera saremo già sul parquet di Ferrara per il turno infrasettimanale; i ragazzi di coach Cagnardi dovranno ritrovare lucidità e smalto per tornare alla vittoria.

Foto di Giuseppe Colonna