Basket, Alberto Conti firma per la Fortitudo Agrigento

Nuovo tassello in casa Fortitudo Agrigento, Alberto Conti è una guardia/ala di 195 cm classe 1998, cresciuto cestisticamente nella Virtus Bologna, con cui ha svolto tutta la trafila delle giovanili, vincendo il campionato under 17 nel 2014. Successivamente ha vissuto una parentesi statunitense alla Combine Basketball Academy di Charlotte, un’esperienza molto proficua per la sua maturazione sportiva a seguito di cui a ricevuto la prima chiamata in Serie A2, da parte della Bertram Tortona. Nelle stagioni 2017-2019, gioca a Rieti, per poi tornare nell’anno 2020-2021, a Bologna per la prima parte della stagione con il Bologna Basket 2016, mantenendo una media di 18.4 punti nelle 13 partite disputate, prima di trasferirsi in Sicilia per chiudere la stagione con la maglia dell’Orlandina.

MVP della Serie B 2022-2023, prima di approdare in maglia biancazzurra è stato nell’ultima stagione sportiva un giocatore della Virtus GMV Roma; Alberto arriva ad Agrigento con punti nelle mani, tanta voglia di vincere e mettere le sue doti a servizio di coach Cagnardi e dei suoi compagni di squadra.

“Siamo certi – si legge in una nota stampa del club – che questo nuovo innesto contribuirà a dare ancora più slancio alla squadra che sta già alacremente ed incessantemente lavorando ogni giorno per risalire la china e offrire al nostro pubblico le grandi emozioni di sempre”.