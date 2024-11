Bari, ristoranti e pub occupano suolo pubblico non di proprietà; multati i titolari

Condividi

Si scatena (giustamente) la Polizia Locale di Agrigento per lottare contro l’occupazione abusiva del luogo pubblico da parte di bar, ristoranti e pub nel cuore della movida agrigentina.

Gli agenti hanno elevato più di una decina di multe ai titolari dei locali ed ad ognuno di loro è stata elevata una multa di 121 euro ciascuno per occupazione di suolo pubblico senza l’obbligatoria autorizzazione (articolo 20 del Codice della strada).

Nei giorni precedenti i vigili urbani avevano diffidato alcuni esercenti. Ma le diffide non sono servite a molto, visto che tutti gli arredi per uso esterno sono stati collocati nei posti dove non avrebbero dovuto stare.

Dalla diffida ai fatti. Bar, pub e ristoranti sono stati sanzionati. Alcuni per aver ampliato il suolo pubblico concesso con tanto di concessione ed altri perché l’autorizzazione non ce l’avevano proprio. I controlli prendono le mosse dalla precisa volontà di ripristinare il decoro e la fruibilità di marciapiedi, strade e piazze del centro.