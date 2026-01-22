Barcellona Pozzo di Gotto, EgoGreen apre un nuovo EgoPoint

Condividi

EgoGreen ha aperto un nuovo EgoPoint a Barcellona Pozzo di Gotto (ME), in Via Guglielmo Marconi, 49. L’apertura rientra nel percorso di espansione dell’azienda, attiva nel settore delle forniture energetiche e dei servizi legati all’efficientamento dei consumi.

Il punto informativo è destinato a fornire assistenza su luce e gas, oltre a supporto informativo su soluzioni di efficientamento energetico, rivolgendosi sia a clienti domestici sia a imprese del territorio.

Presso l’EgoPoint è possibile ricevere informazioni sulle forniture energetiche, chiarimenti contrattuali e indicazioni utili per una gestione più consapevole dei consumi. L’iniziativa mira a garantire un servizio di prossimità, facilitando l’accesso diretto a consulenze in un settore spesso caratterizzato da complessità normative e tariffar

Con l’apertura del nuovo EgoPoint, EgoGreen rafforza la propria presenza nella provincia di Messina, ampliando la rete di punti informativi dedicati al pubblico. La scelta di una sede fisica risponde all’esigenza di mantenere un contatto diretto con gli utenti e di fornire un riferimento locale per informazioni e assistenza.

Il nuovo EgoPoint EgoGreen si trova a Barcellona Pozzo di Gotto (ME), in Via Guglielmo Marconi, 49, ed è aperto al pubblico per informazioni relative a forniture di energia elettrica, gas ed efficientamento energetico.