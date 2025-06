Barca di migranti intercettata a ridosso di Torre Salsa

Condividi

Una barca di migranti è stata intercettata a ridosso della costa di Torre Salsa, in territorio di Siculiana, da una motovedetta della Guardia di Finanza. Il mezzo precario è stato agganciato e trasportato al molo di Porto Empedocle: 56 persone sono state trasferite nel locale hotspot. E altre 2 sono state condotte in ospedale, al “San Giovanni di Dio” ad Agrigento, per essere sottoposte a controlli sanitari ritenuti necessari dopo un primo riscontro delle condizioni di salute degli approdati.