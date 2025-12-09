Barbiere abusivo scoperto a Palma di Montechiaro: scatta la denuncia

Condividi

Esercitava l’attività di parrucchiere senza essere in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa. È quanto hanno accertato i poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro insieme ai finanzieri della Compagnia di Licata, durante un’operazione mirata al contrasto del lavoro irregolare e dell’abusivismo commerciale.

Le forze dell’ordine, dopo una serie di controlli sul territorio, hanno individuato un locale adibito a salone da barbiere dove l’uomo lavorava senza alcun titolo abilitativo né licenza amministrativa.

Al termine delle verifiche, il presunto responsabile è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Agrigento. Le autorità stanno ora valutando eventuali sanzioni amministrative e ulteriori provvedimenti nei confronti dell’attività, ritenuta totalmente abusiva.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controlli volto a tutelare la sicurezza dei consumatori e garantire la concorrenza leale tra gli esercizi commerciali regolarmente autorizzati.