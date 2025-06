Barbagallo riconfermato segretario regionale del Partito Democratico

Condividi

Anthony Barbagallo è stato riconfermato segretario regionale del Partito Democratico. E’ stato l’unico candidato dell’area della segretaria nazionale, Elly Schlein. Gli aventi diritto al voto sono stati 16.500. Hanno votato in 9.500, il 61%. E l’80% dei votanti, in 7.500, ha votato per Barbagallo. Le aree di riferimento a livello nazionale a Bonaccini e Orsini annunciano battaglia, sostenendo che, in relazione alla base, ha votato per il segretario uscente solo il 48%. Nei giorni scorsi si è dimesso l’avvocato Filippo Marciante, presidente della Commissione regionale di garanzia del Pd Sicilia. A Barbagallo l’arduo compito della mediazione e della sintesi unitaria.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)