Bando d’affidamento di una parte dell’ex carcere San Vito ad Agrigento

L’Agenzia del Demanio ha pubblicato un bando per affidare la parte interna centrale dell’ex carcere di San Vito ad Agrigento, per 6.196 metri quadri, a privati per finalità culturali e turistiche. Essendo l’ex carcere sottoposto ad un vincolo culturale in quanto bene culturale, la Soprintendenza impone che il concessionario provveda agli interventi di conservazione e di restauro dopo essere stati approvati dalla stessa Soprintendenza. Nei vincoli legati alle finalità d’uso si legge: “Destinazioni culturali compatibili con ricerca storica, progettazione architettonica e restauro, arte contemporanea, mostre ed allestimenti in occasione di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025”.