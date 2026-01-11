Bandiera Italiana; Mucci: “esponiamola di più, è un gesto semplice, bello che può aiutare a riscoprire un po’ di orgoglio quotidiano per il nostro Paese”

Condividi

“La sua presenza visibile ricorda quotidianamente ai cittadini l’appartenenza a una comunità nazionale condivisa, promuovendo coesione e orgoglio, specialmente tra le giovani generazioni – dichiara Mucci – Simboleggia la sovranità dello Stato — negli edifici pubblici, afferma la presenza delle istituzioni e il legame con la storia comune. In un contesto di globalizzazione, esporre il Tricolore è visto come un atto di cura verso l’identità nazionale, evitando che appaia “sciatto” o deteriorato, come richiamato in recenti proposte legislative e interventi governativi. È un gesto semplice ma potente per rafforzare il senso di appartenenza e onorare chi ha sacrificato per l’Italia unita e libera. In Italia si vedono molte meno bandiere tricolori esposte in modo permanente sulle case private o sui balconi rispetto ad altri Paesi come gli Stati Uniti, dove è una tradizione diffusa e quotidiana, un’abitudine culturale che esprime patriottismo costante.

Oriana Fallaci ha proprio lamentato questa differenza nel suo celebre pamphlet “La rabbia e l’orgoglio”. Criticò gli italiani per uno spirito nazionale debole, troppo individualista, cinico e poco orgoglioso della propria identità. Auspicava che l’Italia imparasse dagli USA quel senso di Patria visibile e condiviso, lamentando come da noi il Tricolore sia spesso confinato alle istituzioni e raramente esposto con passione dai privati. Certo, non siamo ancora all’americano “flag on every porch” (dove la bandiera è praticamente un arredo fisso di tante case), e in molti quartieri urbani resta raro rispetto agli USA. Però la distanza che lamentava Fallaci si è ridotta parecchio: il tricolore non è più confinato solo alle istituzioni, lo vedi molto di più sui balconi, alle finestre, sulle auto, nelle vetrine private. L’orgoglio italiano è forte, ma spesso più discreto e legato a beni tangibili come arte, cibo e storia, piuttosto che a un’esposizione simbolica costante. Esponiamola di più, è un gesto semplice,bello che può aiutare a riscoprire un po’ di orgoglio quotidiano per il nostro Paese” – conclude Mucci.