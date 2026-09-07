Banconote false rinvenute nei presi di porta di ponte

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Ad Agrigento, in un’aiuola nei pressi di Porta di Ponte, all’ingresso di via Atenea, le forze dell’ordine hanno trovato diverse banconote contraffatte da 10 euro durante un controllo di routine. Il denaro, rinvenuto ai piedi di un albero, è stato sequestrato e sono state avviate le indagini per risalire a chi lo abbia abbandonato e per accertarne la provenienza. Tra le ipotesi vi è che le banconote siano state gettate da qualcuno alla vista degli agenti. Nei mesi scorsi diversi commercianti, soprattutto gestori di bar e piccole attività, hanno segnalato episodi di pagamenti con denaro falso.