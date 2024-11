Bancarotta fraudolenta: severe condanne a Ribera

Condividi

Il Tribunale di Sciacca ha condannato a 13 anni e 6 mesi di reclusione l’imprenditore Carmelo Marotta, di Ribera, e a 8 anni ciascuno le sue sorelle, Rosalia e Maria Marotta, per concorso in bancarotta fraudolenta allorchè, con ripetuti prelievi, avrebbero distratto dai conti correnti della società Edilservizi, di cui Carmelo Marotta è stato amministratore unico, 570 mila euro, determinando un danno ai creditori della società. Il Tribunale ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti dei tre imputati per l’ipotesi di reato di intestazione fittizia di beni. E’ stato assolto dall’imputazione di truffa in concorso con Marotta il direttore tecnico della Edilservizi, Filippo Lo Cicero.