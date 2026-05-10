Bambino di 10 anni cade dal primo piano ad Agrigento: è grave, trasferito in elisoccorso

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Momenti di grande apprensione nel quartiere Villaseta, ad Agrigento, dove un bambino di 10 anni è precipitato dal primo piano di una palazzina. Il piccolo, originario di Porto Empedocle, si trovava in visita con la famiglia presso alcuni parenti quando si è verificato l’incidente.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al bambino. Vista la gravità della situazione, i medici hanno disposto il trasferimento urgente in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Le sue condizioni sono state classificate in codice rosso e si parla di un serio trauma cranico.

Parallelamente sono arrivati anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica della caduta e capire cosa sia accaduto all’interno dell’abitazione.

Al momento la comunità locale resta in attesa di aggiornamenti sulle condizioni del bambino, mentre le autorità continuano gli accertamenti sull’episodio.