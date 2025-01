Bambini e cellulari, la Sicilia dice no. Al via la nuova legge all’Ars

Condividi

L’ok alla proposta targata M5S è arrivata ieri a Sala d’Ercole. Lo stop non sarà immediato, perché dovrà prima sbarcare a Roma e avere il via libera del Parlamento nazionale

La Sicilia dice no ai cellulari in mano ai bambini. È stata approvata dall’Ars la legge voto targata M5S che mira a vietare i telefonini e le apparecchiature digitali ai bambini fino a cinque anni e a limitarne fortemente l’utilizzo nella seconda e terza infanzia e in età adolescenziale. Lo stop comunque non sarà immediato, perché la legge dovrà sbarcare a Roma e avere il via libera del Parlamento nazionale prima che diventi operativa.