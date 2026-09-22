“Bambine sparite”: si indaga per sequestro di persona

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La Procura di Caltanissetta indaga per sequestro di persona relativamente al caso delle sorelle Benedetta e Domitilla, di 12 e 8 anni, sparite venerdì sera a San Cataldo e ritrovate il giorno dopo nel bagno di un negozio di articoli cinesi. Il procedimento è stato avviato contro ignoti. Dopo il ritrovamento, il negozio è stato posto sotto sequestro per consentire agli investigatori di effettuare gli accertamenti. E’ al lavoro anche la Procura per i minorenni di Caltanissetta. Le due bambine e gli altri quattro fratelli sono stati trasferiti in una comunità protetta. Il procuratore Rocco Cosentino ha spiegato che, una volta esaminati gli atti, saranno valutati eventuali provvedimenti da sottoporre al tribunale.