“Bambine sparite”: si indaga per sequestro di persona

La Procura di Caltanissetta indaga per sequestro di persona relativamente al caso delle sorelle Benedetta e Domitilla, di 12 e 8 anni, sparite venerdì sera a San Cataldo e ritrovate il giorno dopo nel bagno di un negozio di articoli cinesi. Il procedimento è stato avviato contro ignoti. Dopo il ritrovamento, il negozio è stato posto sotto sequestro per consentire agli investigatori di effettuare gli accertamenti. E’ al lavoro anche la Procura per i minorenni di Caltanissetta. Le due bambine e gli altri quattro fratelli sono stati trasferiti in una comunità protetta. Il procuratore Rocco Cosentino ha spiegato che, una volta esaminati gli atti, saranno valutati eventuali provvedimenti da sottoporre al tribunale.
Notizie correlate
-
Edilizia sostenibile e innovazione, gli ingegneri di Agrigento protagonisti alla Fiera per CostruireCondividi Visualizzazioni 124 Edilizia sostenibile, innovazione e nuove metodologie di progettazione saranno al centro del seminario...
-
Erosione costiera nell’Agrigentino, oltre 140 km di litorale a rischio. Convegno dell’Ordine degli ArchitettiCondividi Visualizzazioni 241 Erosione costiera nell’Agrigentino, oltre 140 km di litorale a rischio Oltre 140 chilometri...
-
Morte Angelo Onorato: nuova istanza di archiviazioneCondividi Visualizzazioni 260 La Procura di Palermo ha avanzato nuovamente istanza di archiviazione dell’inchiesta sulla morte...